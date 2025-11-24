عادات شائعة تسبب انتفاخ البطن.. تعرّف عليها

الوكيل الإخباري- يعد الانتفاخ شعورًا شائعًا ينتج عن عدة عوامل، منها الطعام ومشاكل صحية، لكنه قد يكون مرتبطًا بعادات غير متوقعة مثل مضغ العلكة أو تناول الطعام بسرعة.

يقول الدكتور لورانس كانينغهام، طبيب عام في المملكة المتحدة: "مضغ العلكة بانتظام يزيد من ابتلاع الهواء، ما يسبب تراكمه في الجهاز الهضمي وحدوث الانتفاخ. بعض العلك الخالية من السكر تحتوي على محليات صناعية مثل السوربيتول والإكسيليتول، والتي قد تزيد المشكلة لدى البعض".



كما يؤكد أن تناول الطعام بسرعة كبيرة يساهم في ابتلاع هواء زائد، ويُنصح بمضغ الطعام ببطء والاستمتاع بكل قضمة لتسهيل الهضم وتقليل الانتفاخ.



ومن العوامل الأخرى التي قد تفاقم الأعراض:

تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة

وضعية غير صحيحة أثناء الأكل

قلة شرب الماء

التوتر



وينصح الدكتور كانينغهام بالحفاظ على الترطيب الجيد وممارسة النشاط البدني بانتظام كجزء من إدارة الانتفاخ وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.