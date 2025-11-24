كيف تقوي مناعتك قبل عطلات نهاية العام؟

قدمت الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ والأستاذة بجامعة جورج واشنطن، 3 نصائح أساسية لتعزيز المناعة خلال هذه الفترة:
النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية تحفز جهاز المناعة وتقلل من احتمالات الوفاة بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي. يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة إلى عالية الشدة.
تقليل الأطعمة فائقة المعالجة: تحتوي هذه الأطعمة على مواد كيميائية قد تسبب الالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي، وتقصّر العمر. يُنصح بالاعتماد على أطعمة كاملة مثل الخضراوات، اللحوم الخالية من الدهون، الفاصوليا، الحبوب الكاملة والمكسرات.
النوم الجيد: قلة النوم تؤثر سلبًا على المناعة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، والسمنة. من الضروري الحصول على 7 ساعات نوم على الأقل يوميًا.
اتباع هذه النصائح يعزز مناعة الجسم ويقلل من خطر الأمراض خلال موسم الاحتفالات والعطلات.
-
أخبار متعلقة
-
عادات شائعة تسبب انتفاخ البطن.. تعرّف عليها
-
ما مخاطر الإفراط في تناول "فيتامين سي"؟
-
طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام
-
حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل
-
كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟
-
تحديد حالة تزيد من خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة
-
نوع من المشي يفوق فعالية 10 آلاف خطوة يوميًا
-
أحدهما يعالج الآخر.. دراسة تربط النوم بطنين الأذن