كيف تقوي مناعتك قبل عطلات نهاية العام؟

الوكيل الإخباري- مع اقتراب عطلات نهاية العام وزيادة النشاط الاجتماعي والسفر، تزداد الحاجة للحفاظ على قوة المناعة، خاصة مع انتشار ميكروبات البرد في الطقس البارد.

قدمت الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ والأستاذة بجامعة جورج واشنطن، 3 نصائح أساسية لتعزيز المناعة خلال هذه الفترة:

النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية تحفز جهاز المناعة وتقلل من احتمالات الوفاة بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي. يُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة إلى عالية الشدة.

تقليل الأطعمة فائقة المعالجة: تحتوي هذه الأطعمة على مواد كيميائية قد تسبب الالتهابات واضطرابات التمثيل الغذائي، وتقصّر العمر. يُنصح بالاعتماد على أطعمة كاملة مثل الخضراوات، اللحوم الخالية من الدهون، الفاصوليا، الحبوب الكاملة والمكسرات.

النوم الجيد: قلة النوم تؤثر سلبًا على المناعة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، والسمنة. من الضروري الحصول على 7 ساعات نوم على الأقل يوميًا.



اتباع هذه النصائح يعزز مناعة الجسم ويقلل من خطر الأمراض خلال موسم الاحتفالات والعطلات.