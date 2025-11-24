طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

وأوضحت أن متلازمة الأيض تشمل اضطرابات في استقلاب الكربوهيدرات والدهون وارتفاع ضغط الدم، مشددة على أن التدخين يعدّ عاملا مستقلا يسهم في ظهور هذه الاضطرابات.
وأضافت أنه يمكن دعم المدخنين الراغبين في الإقلاع باستخدام وسائل بديلة لتوصيل النيكوتين خلال المرحلة الانتقالية، لكن الهدف النهائي يجب أن يكون التوقف التام عن جميع أشكال التدخين والمنتجات المحتوية على النيكوتين.
وشددت على أن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 7000 مادة ضارة، ما يجعل الإقلاع الكامل ضرورة لصحة القلب والأوعية الدموية.
