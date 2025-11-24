ما مخاطر الإفراط في تناول "فيتامين سي"؟

وأفاد تقرير حالة في مجلة تقارير الحالات الطبية بإصابة رجل بفشل كلوي حاد نتيجة استهلاكه جرعات كبيرة يوميًا، إذ يتحول الفيتامين الزائد إلى أكسالات تتراكم في الكلى مكونة بلورات تعرقل وظائفها الطبيعية. وتزيد جرعات أكثر من 1000 ملغ يوميًا خطر حصى الكلى من أكسالات الكالسيوم، مع أعراض تحذيرية مثل الغثيان والإسهال.
الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بمرض كلوي مزمن، أو لديهم تاريخ حصى كلى، أو يتبعون نظامًا غنيًا بالأكسالات، أو يعانون اضطرابات هضمية، أو يتناولون مكملات كبيرة بانتظام.
ولتناول فيتامين سي بأمان، يُنصح بالجرعة اليومية للبالغين 75–90 ملغ، مع إمكانية رفعها مؤقتًا إلى 500 ملغ عند المرض، وعدم تجاوز 1000 ملغ يوميًا إلا تحت إشراف طبي، مع الحفاظ على الترطيب وتجنب الإفراط في الأطعمة الغنية بالأكسالات.
