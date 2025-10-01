الشاي الأسود يحمي قلبك.. لكن بكمية غير متوقعة

الوكيل الإخباري- أجرى فريق من العلماء في جامعة نانينغ بالصين دراسة موسعة حول العلاقة بين استهلاك الشاي وصحة القلب، شملت ما يقرب من مليون شخص من دول مختلفة.



وتبين أن شرب عشرة أكواب من الشاي الأسود غير المحلّى يوميا، أي ما يعادل نحو 1.2 لتر، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% مقارنة بمن لا يشربون الشاي على الإطلاق. أما تناول كوبين فقط فكان تأثيره أقل بكثير، إذ اقتصر على نحو 5%.



واعتمدت الدراسة على تحليل شامل لنتائج 14 دراسة سابقة، وشملت بيانات 958477 شخصا، أصيب 16990 منهم بأمراض القلب.

وأوضح فريق أطباء القلب في جامعة نانينغ أن النتائج تدعم التوصيات التي تشجع على شرب الشاي الأسود كجزء من أسلوب حياة صحي، وقالوا: "تظهر دراستنا أن استهلاك الشاي الأسود يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعزز دوره في الوقاية".



وبينما ارتبط الشاي الأخضر في أبحاث كثيرة بفوائد صحية تعود إلى غناه بمضادات الأكسدة وقلة محتواه من الكافيين، تؤكد هذه النتائج أن الشاي الأسود يتمتع أيضا بخصائص قد تساهم في حماية القلب. ومع ذلك، لا يزال العلماء غير متأكدين من الآلية الدقيقة التي تجعل الشاي عاملا مساعدا في الوقاية من أمراض القلب.



نشرت النتائج في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية.