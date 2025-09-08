الإثنين 2025-09-08 01:32 م
 

انسداد الأنف للحامل ونوع الجنين:حقيقة أم خرافة!

4
تعبيرية
 
الإثنين، 08-09-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   تعاني كثير من النساء من انسداد الأنف أثناء الحمل، وتربطه بعضهن بنوع الجنين، لكن هل هناك دليل علمي على هذه العلاقة؟

الحقيقة:
لا توجد أي دراسة علمية تؤكد وجود علاقة بين انسداد الأنف ونوع الجنين. بل هو عرض شائع يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية خلال الحمل، مثل ارتفاع مستويات الإستروجين والبروجستيرون، مما يسبب تورم الممرات الأنفية وزيادة إنتاج المخاط.


أسباب انسداد الأنف عند الحامل:
زيادة تدفق الدم خلال الحمل يؤدي إلى تورم الأوعية الدموية في الأنف.
تضخم الأغشية المخاطية.
فقدان مرونة أوردة الأنف.


متى يظهر انسداد الأنف؟
غالبًا بين الأسبوع 13 و21 من الحمل، وقد يستمر حتى الولادة ويختفي بعدها بأسبوعين تقريبًا.

كيف تخففين من انسداد الأنف خلال الحمل؟
النوم برأس مرفوع باستخدام وسائد إضافية.
شرب الماء بوفرة وتقليل السكريات.
استنشاق البخار أو استخدام كمادات دافئة على الأنف.
استخدام محلول ملحي للأنف.
تجربة لصقات الأنف أو مرطبات الهواء.
في حال الضرورة، يمكن استخدام باراسيتامول بجرعة آمنة (لا تتجاوز 4000 ملغ يوميًا).
الابتعاد عن التدخين والمهيجات.

متى تراجعين الطبيب؟
إذا ظهرت حمى شديدة أو إفرازات أنفية غريبة.
في حال تورم الوجه أو تشوش الرؤية.
استمرار الكحة لأكثر من 10 أيام أو خروج بلغم ملون.

الخلاصة:
انسداد الأنف أثناء الحمل هو أمر شائع ولا يرتبط بنوع الجنين. الاهتمام بصحتك العامة واتّباع النصائح الوقائية يمكن أن يخفف الأعراض بشكل كبير.

 

ويب طب 

 
 
