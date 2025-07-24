طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين

وأوضح أن غسل اليدين مهم للوقاية من أمراض تنتقل عبر التلامس، مثل الالتهابات المعوية، التهاب الكبد A وE، والفيروسات التنفسية والمعوية، لكنه أكد على ضرورة الاعتدال، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يغسلون أيديهم بشكل مفرط قد يصل إلى 30 مرة يوميًا، مما يُعتبر سلوكًا غير صحي، وقد يكون مرتبطًا بـ اضطراب الوسواس القهري.
وأشار إلى أنه يكفي غسل اليدين عند الاتساخ أو قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، ويفضّل استخدام الصابون العادي بدلاً من المطهرات القوية بشكل مفرط.
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