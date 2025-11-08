السبت 2025-11-08 12:26 م
 

بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

بى
تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   حثّ الدكتور كاران راج على شرب فنجان إسبريسو صغير بعد الأكل، موضحاً أنه منخفض الحجم ومركّز وخالٍ من الحليب، ما يساعد على تحفيز إفراز حمض المعدة وتنشيط العصب المبهم، وزيادة حركة الأمعاء لتسهيل الهضم.

اضافة اعلان


في المقابل، نصح بتجنب مشروبات القهوة بالحليب مثل الكابتشينو، لأنها تحتوي على الدهون والبروتين واللاكتوز، ما يُبطئ إفراغ المعدة ويسبب شعوراً بالامتلاء والانتفاخ، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.


ولمن لا يفضلون القهوة، اقترح شاي النعناع أو نزهة قصيرة بعد الأكل كبدائل صحية.


كما أشارت دراسات إلى أن الإسبريسو قد يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وتقليل خطر الوفاة، خصوصاً من أمراض السرطان، عند تناول كوبين إلى 4 أكواب يومياً.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

المرأة والجمال البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

اف

المرأة والجمال إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

ت

أخبار محلية العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية

ات

طب وصحة مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

بى

طب وصحة بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

ا

اقتصاد محلي مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026

ت

فلسطين تقرير أممي يوثق أعلى مستوى لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

قاقاق

طب وصحة احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري



 
 





الأكثر مشاهدة