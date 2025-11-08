بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

الوكيل الإخباري- حثّ الدكتور كاران راج على شرب فنجان إسبريسو صغير بعد الأكل، موضحاً أنه منخفض الحجم ومركّز وخالٍ من الحليب، ما يساعد على تحفيز إفراز حمض المعدة وتنشيط العصب المبهم، وزيادة حركة الأمعاء لتسهيل الهضم.

في المقابل، نصح بتجنب مشروبات القهوة بالحليب مثل الكابتشينو، لأنها تحتوي على الدهون والبروتين واللاكتوز، ما يُبطئ إفراغ المعدة ويسبب شعوراً بالامتلاء والانتفاخ، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.



ولمن لا يفضلون القهوة، اقترح شاي النعناع أو نزهة قصيرة بعد الأكل كبدائل صحية.



كما أشارت دراسات إلى أن الإسبريسو قد يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وتقليل خطر الوفاة، خصوصاً من أمراض السرطان، عند تناول كوبين إلى 4 أكواب يومياً.