بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

في المقابل، نصح بتجنب مشروبات القهوة بالحليب مثل الكابتشينو، لأنها تحتوي على الدهون والبروتين واللاكتوز، ما يُبطئ إفراغ المعدة ويسبب شعوراً بالامتلاء والانتفاخ، خاصة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.
ولمن لا يفضلون القهوة، اقترح شاي النعناع أو نزهة قصيرة بعد الأكل كبدائل صحية.
كما أشارت دراسات إلى أن الإسبريسو قد يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وتقليل خطر الوفاة، خصوصاً من أمراض السرطان، عند تناول كوبين إلى 4 أكواب يومياً.
-
أخبار متعلقة
-
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
-
احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري
-
أهم 5 مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال
-
فائدة غير متوقعة للمشي
-
بينها اللحوم .. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع البيض
-
عرض صحي قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان قاتل
-
اكتشاف عيبين خطيرين في الصيام المتقطع
-
طرق بسيطة للتمييز بين زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم