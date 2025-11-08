أهم 5 مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال

الوكيل الإخباري- مع اقتراب الشتاء، يزداد انتشار أمراض الموسم مثل السعال، الزكام، الإنفلونزا، وفيروسات الجهاز التنفسي بما فيها متحور جديد من كوفيد-19. وأظهرت بيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) ارتفاعاً ملحوظاً في حالات نزلات البرد، مع توقع زيادة الإنفلونزا واحتمالية عودة فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).

ورغم هذه المخاطر، يشير الأطباء إلى أن المكمّلات الغذائية اليومية قد تمنح الجسم دفعة لمواجهة هذه الأمراض. الدكتور دونالد غرانت يقول: "باختيار الأنواع الصحيحة، يمكن تقوية الجهاز المناعي إلى أقصى حد."



إليك أبرز المكمّلات التي ينصح بها هذا الموسم:

فيتامين C: مضاد للأكسدة ويعزز المناعة. توصى الجهات الصحية بـ40 ملغ يومياً من الحمضيات والتوت والخضروات الطازجة.

الزنك: يقلل مدة وشدة البرد عند تناوله عند ظهور الأعراض الأولى. توصى الـNHS الرجال بـ9.5 ملغ يومياً والنساء بـ7 ملغ.

المغنيسيوم: يدعم أكثر من 300 وظيفة حيوية بما فيها النوم والمزاج والطاقة، ويمكن الحصول عليه من المكسرات والخضروات الورقية أو المكملات.

أحماض أوميغا-3: تدعم المناعة والقلب والدماغ والعينين، وتوجد في الأسماك الزيتية وبذور الكتان والجوز.

البروبيوتيك: يحافظ على صحة الأمعاء، أول خط دفاع للجهاز المناعي، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة المخمرة أو المكمّلات.



رغم أهمية المكملات، يذكّر الخبراء بأن التغذية المتوازنة والنشاط البدني لا يقلان أهمية في تعزيز المناعة والحماية من أمراض الشتاء.