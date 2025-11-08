أهم 5 مكملات غذائية للحد من نزلات البرد والسعال

ورغم هذه المخاطر، يشير الأطباء إلى أن المكمّلات الغذائية اليومية قد تمنح الجسم دفعة لمواجهة هذه الأمراض. الدكتور دونالد غرانت يقول: "باختيار الأنواع الصحيحة، يمكن تقوية الجهاز المناعي إلى أقصى حد."
إليك أبرز المكمّلات التي ينصح بها هذا الموسم:
فيتامين C: مضاد للأكسدة ويعزز المناعة. توصى الجهات الصحية بـ40 ملغ يومياً من الحمضيات والتوت والخضروات الطازجة.
الزنك: يقلل مدة وشدة البرد عند تناوله عند ظهور الأعراض الأولى. توصى الـNHS الرجال بـ9.5 ملغ يومياً والنساء بـ7 ملغ.
المغنيسيوم: يدعم أكثر من 300 وظيفة حيوية بما فيها النوم والمزاج والطاقة، ويمكن الحصول عليه من المكسرات والخضروات الورقية أو المكملات.
أحماض أوميغا-3: تدعم المناعة والقلب والدماغ والعينين، وتوجد في الأسماك الزيتية وبذور الكتان والجوز.
البروبيوتيك: يحافظ على صحة الأمعاء، أول خط دفاع للجهاز المناعي، ويمكن الحصول عليه من الأطعمة المخمرة أو المكمّلات.
رغم أهمية المكملات، يذكّر الخبراء بأن التغذية المتوازنة والنشاط البدني لا يقلان أهمية في تعزيز المناعة والحماية من أمراض الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟
-
بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم
-
احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري
-
فائدة غير متوقعة للمشي
-
بينها اللحوم .. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها مع البيض
-
عرض صحي قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان قاتل
-
اكتشاف عيبين خطيرين في الصيام المتقطع
-
طرق بسيطة للتمييز بين زيادة الوزن واحتباس السوائل في الجسم