"حالة حب خاصة" بين أحمد فهمي ومرام علي في برومو "2 قهوة"

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان المصري أحمد فهمي لخوض تجربة جديدة في الدراما من خلال مسلسل "2 قهوة"، الذي يشارك فيه الفنانة مرام علي في أولى بطولاتها المطلقة. ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويقدم رؤية مختلفة للعلاقات الإنسانية المعاصرة وتقلبات المشاعر بين الماضي والحاضر.

اضافة اعلان



تدور الأحداث حول رجل يعيش صراعاً داخلياً بين ماضيه الذي يطارده وحاضره الذي يمنحه فرصة حب جديدة، وسط خليط من الندم والتردد والأمل في بداية جديدة، مع مواجهة تحديات مهنية وعاطفية تقلب حياته.



المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك فيه عدد من الفنانين مثل مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.



ومن المقرر عرض المسلسل خلال نوفمبر الجاري، حصرياً على تطبيق "يانغو بلاي" بالشراكة مع الشركة المتحدة.