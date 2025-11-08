"حالة حب خاصة" بين أحمد فهمي ومرام علي في برومو "2 قهوة"

تدور الأحداث حول رجل يعيش صراعاً داخلياً بين ماضيه الذي يطارده وحاضره الذي يمنحه فرصة حب جديدة، وسط خليط من الندم والتردد والأمل في بداية جديدة، مع مواجهة تحديات مهنية وعاطفية تقلب حياته.
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك فيه عدد من الفنانين مثل مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.
ومن المقرر عرض المسلسل خلال نوفمبر الجاري، حصرياً على تطبيق "يانغو بلاي" بالشراكة مع الشركة المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان الترويجي لفيلم "مايكل" يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
-
رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز تربك الجمهور
-
أول رد من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه عامين.. وتصرف مفاجئ يشعل الجدل
-
ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب
-
مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
-
النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم
-
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)