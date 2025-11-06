عرض صحي قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان قاتل

الوكيل الإخباري- حذّرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) من أن عرضا صحيا قد يبدو بسيطا لدى البعض يمكن أن يكون إشارة مبكرة إلى الإصابة بنوع خطير من السرطان.



وأشارت الهيئة إلى أن السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع قد يكون عرضا مبكرا للإصابة بسرطان الرئة، أكثر أنواع السرطان فتكا في المملكة المتحدة، إذ يودي بحياة أكثر من 33 ألف شخص سنويا.

اضافة اعلان



وجاء التحذير بمناسبة حملة التوعية بسرطان الرئة، حيث نشرت الهيئة على صفحتها في منصة "X" منشورا قالت فيه:"السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع قد يكون عرضا محتملا لسرطان الرئة".



وأضافت الهيئة، وفقا لصحيفة "ميرور"، أن السعال المستمر لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، فقد يكون ناتجًا عن أمراض أخرى مثل نزلات البرد أو "كوفيد-19" أو الحساسية، إلا أنه يستدعي مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل اختبارات التنفس وصور الأشعة والتحاليل لتحديد السبب بدقة.



وأكدت الهيئة أن التشخيص المبكر لسرطان الرئة يمكن أن ينقذ حياة الكثيرين، مشددة على ضرورة الانتباه لأي أعراض تستمر لفترة طويلة وعدم تجاهلها.



كما أشار الأطباء إلى أن بعض الأعراض المزمنة قد تكون مؤشرات على الإصابة بالسرطان، مثل الإرهاق العام، والتعرّق الليلي، وضيق التنفس، وآلام العضلات المستمرة.



وحذروا أيضا من أعراض تستمر أكثر من ثلاثة أسابيع دون سبب واضح — مثل الإسهال أو الإمساك المزمن أو وجود دم في البراز — إذ قد تدل بدورها على أمراض خطيرة تستوجب الفحص الطبي الفوري.