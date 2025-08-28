لضمان حركة أمعاء منتظمة.. إليك أفضل وقت لتناول العشاء

وفقًا لأخصائيين، فإن تناول العشاء قبل نحو ثلاث ساعات من النوم يمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضم الطعام استعدادًا لحركة الأمعاء الصباحية، ويقلل الحاجة إلى منبهات مثل القهوة أو الملينات.
وقال مايكل باس، دكتور في الطب وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "الصباح هو الوقت الطبيعي لجسمك للتخلص من الفضلات بعد الاستيقاظ، وتناول العشاء في وقت منتظم يساعد على ضبط إيقاع الهضم بشكل طبيعي قبل انشغال اليوم".
