الخميس 2025-08-28 11:34 ص
 

لضمان حركة أمعاء منتظمة.. إليك أفضل وقت لتناول العشاء

الخميس، 28-08-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   يشير خبراء صحة الجهاز الهضمي إلى أن توقيت تناول العشاء قد يكون مفتاحًا لضمان حركة أمعاء منتظمة في الصباح، وهو ما يساهم في شعور الجسم بالخفة وراحة العقل وبدء اليوم دون انزعاج.اضافة اعلان


وفقًا لأخصائيين، فإن تناول العشاء قبل نحو ثلاث ساعات من النوم يمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضم الطعام استعدادًا لحركة الأمعاء الصباحية، ويقلل الحاجة إلى منبهات مثل القهوة أو الملينات.

وقال مايكل باس، دكتور في الطب وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "الصباح هو الوقت الطبيعي لجسمك للتخلص من الفضلات بعد الاستيقاظ، وتناول العشاء في وقت منتظم يساعد على ضبط إيقاع الهضم بشكل طبيعي قبل انشغال اليوم".
 
 
