الأحد 2025-10-26 01:50 م
 

أفلام الرعب... "جلسة خوف" تساوي نصف ساعة رياضة؟

5410
تعبيرية
 
الأحد، 26-10-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة جامعة وستمنستر أن متابعة فيلم رعب لمدة 90 دقيقة قد تساعد على حرق نحو 150 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف ساعة مشي أو اندفاعة جري قصيرة.

اضافة اعلان


الدراسة، التي شملت 10 متطوعين، رصدت زيادة في ضربات القلب ومعدل الأيض أثناء اللحظات المشوّقة والمرعبة. وأوضح الدكتور ريتشارد ماكنزي أن الجسم يفرز الأدرينالين أثناء الخوف، مما يرفع استهلاك الطاقة ويخفّض الشعور بالجوع.


وصنّفت الدراسة الأفلام بحسب تأثيرها على الحرق، فجاء فيلم The Shining في الصدارة بحرق 184 سعرة، يليه Jaws بـ161 سعرة، وThe Exorcist بـ158 سعرة.


كما أشارت الدراسة إلى أن الضحك أيضًا يحرق السعرات، بمعدل 2–10 سعرات خلال 10–15 دقيقة، ما يمنح عشاق الكوميديا فوائد صحية إضافية.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

شيب

أخبار الشركات اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

55

طب وصحة 5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

خطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

أخبار محلية حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

غا

طب وصحة زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟



 
 





الأكثر مشاهدة