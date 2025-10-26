أفلام الرعب... "جلسة خوف" تساوي نصف ساعة رياضة؟

الدراسة، التي شملت 10 متطوعين، رصدت زيادة في ضربات القلب ومعدل الأيض أثناء اللحظات المشوّقة والمرعبة. وأوضح الدكتور ريتشارد ماكنزي أن الجسم يفرز الأدرينالين أثناء الخوف، مما يرفع استهلاك الطاقة ويخفّض الشعور بالجوع.
وصنّفت الدراسة الأفلام بحسب تأثيرها على الحرق، فجاء فيلم The Shining في الصدارة بحرق 184 سعرة، يليه Jaws بـ161 سعرة، وThe Exorcist بـ158 سعرة.
كما أشارت الدراسة إلى أن الضحك أيضًا يحرق السعرات، بمعدل 2–10 سعرات خلال 10–15 دقيقة، ما يمنح عشاق الكوميديا فوائد صحية إضافية.
