زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاهتمام بالصحة وتقليل الدهون المشبعة والسعرات، أصبح زبدة اللوز خيارًا شائعًا كبديل للزبدة التقليدية والجبنة الكريمية.

تُحضّر زبدة اللوز من طحن اللوز الخام أو المحمص، وتتوفر بنسخ ناعمة أو مقرمشة، مملحة أو غير مملحة، وتحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، فيتامين E، مغنيسيوم، بروتين وألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة القلب، الجلد، العضلات والجهاز الهضمي، إضافة إلى كونها مناسبة للنباتيين.



تشير أخصائية التغذية كريستينا كووك إلى أن زبدة اللوز توفر مرونة استخدام أكبر مع القيمة الغذائية نفسها مثل زبدة الفول السوداني، ويُتوقع أن يصل السوق العالمي لها إلى 1.3 مليار دولار بحلول 2035.



مع ذلك، يحذّر الخبراء من الإفراط في تناولها، إذ تحتوي كل ملعقة طعام على نحو 100 سعرة حرارية، والإفراط قد يؤدي لزيادة الوزن أو مشاكل هضمية، خاصة النسخ المالحة لمن لديهم ضغط مرتفع أو مشاكل بالكلى.



الاعتدال هو مفتاح الاستفادة من زبدة اللوز كإضافة مغذية ولذيذة لأي نظام غذائي متوازن.