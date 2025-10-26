الأحد 2025-10-26 01:50 م
 

زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟

غا
تعبيرية
 
الأحد، 26-10-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   مع تزايد الاهتمام بالصحة وتقليل الدهون المشبعة والسعرات، أصبح زبدة اللوز خيارًا شائعًا كبديل للزبدة التقليدية والجبنة الكريمية.

اضافة اعلان


تُحضّر زبدة اللوز من طحن اللوز الخام أو المحمص، وتتوفر بنسخ ناعمة أو مقرمشة، مملحة أو غير مملحة، وتحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، فيتامين E، مغنيسيوم، بروتين وألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة القلب، الجلد، العضلات والجهاز الهضمي، إضافة إلى كونها مناسبة للنباتيين.


تشير أخصائية التغذية كريستينا كووك إلى أن زبدة اللوز توفر مرونة استخدام أكبر مع القيمة الغذائية نفسها مثل زبدة الفول السوداني، ويُتوقع أن يصل السوق العالمي لها إلى 1.3 مليار دولار بحلول 2035.


مع ذلك، يحذّر الخبراء من الإفراط في تناولها، إذ تحتوي كل ملعقة طعام على نحو 100 سعرة حرارية، والإفراط قد يؤدي لزيادة الوزن أو مشاكل هضمية، خاصة النسخ المالحة لمن لديهم ضغط مرتفع أو مشاكل بالكلى.


الاعتدال هو مفتاح الاستفادة من زبدة اللوز كإضافة مغذية ولذيذة لأي نظام غذائي متوازن.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

شيب

أخبار الشركات اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

55

طب وصحة 5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

خطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

أخبار محلية حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

غا

طب وصحة زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟



 
 





الأكثر مشاهدة