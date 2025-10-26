5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

الأطعمة التي نصح بتجنبها تشمل:
الزيوت المستخرجة من البذور مثل الكانولا والصويا والذرة، لأنها تتأكسد عند التسخين وتزيد خطر التهابات الشرايين وأمراض القلب.
المنتجات منخفضة السعرات أو “الدايت”، لاحتوائها على محليات صناعية قد تخل بتوازن الإنسولين وتزيد الرغبة في السكر.
الزبادي المنكّه، غالباً غني بالسكر والمستحلبات التي تؤثر على صحة الأمعاء وتزيد خطر الالتهابات.
ألواح البروتين، التي تُعتبر “حلويات متنكرة” بسبب محتواها العالي من السكر والزيوت المكررة.
رقائق الخضروات، والتي تُقلى في كثير من الأحيان بنفس الزيوت المكررة، ما يقلل قيمتها الغذائية.
