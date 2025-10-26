5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

الوكيل الإخباري- حذر طبيب القلب الأمريكي سانجاي بوجراج من خمس أطعمة تبدو صحية للوهلة الأولى، لكنها قد تؤثر سلباً على الصحة إذا تم تناولها بانتظام.

الأطعمة التي نصح بتجنبها تشمل:

الزيوت المستخرجة من البذور مثل الكانولا والصويا والذرة، لأنها تتأكسد عند التسخين وتزيد خطر التهابات الشرايين وأمراض القلب.

المنتجات منخفضة السعرات أو “الدايت”، لاحتوائها على محليات صناعية قد تخل بتوازن الإنسولين وتزيد الرغبة في السكر.

الزبادي المنكّه، غالباً غني بالسكر والمستحلبات التي تؤثر على صحة الأمعاء وتزيد خطر الالتهابات.

ألواح البروتين، التي تُعتبر “حلويات متنكرة” بسبب محتواها العالي من السكر والزيوت المكررة.

رقائق الخضروات، والتي تُقلى في كثير من الأحيان بنفس الزيوت المكررة، ما يقلل قيمتها الغذائية.

وأشار الدكتور بوجراج إلى بدائل صحية مثل زيت الزيتون، زيت الأفوكادو، المكسرات، البيض المسلوق، والدهن الطبيعي من أبقار تتغذى على الأعشاب، مؤكداً أن الهدف هو اتخاذ خيارات غذائية واعية للوقاية من الالتهابات المزمنة وأمراض القلب والأيض.