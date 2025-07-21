للتغلب على الأرق وتحسين جودة النوم.. إليكم أفضل 4 تمارين

وأظهرت النتائج أن اليوغا، والتاي تشي، والمشي، والركض من أفضل التمارين التي تحسّن جودة النوم وتقلل الأرق.
وأبرزت الدراسة أن:
العلاج السلوكي المعرفي يُحسّن وقت النوم وكفاءته بشكل ملحوظ، مع تأثيرات طويلة الأمد.
اليوغا زادت إجمالي وقت النوم بحوالي ساعتين، ورفعت كفاءة النوم بنسبة 15%، وقلّلت الاستيقاظ الليلي بنحو ساعة، واختصرت وقت النوم بـ30 دقيقة.
المشي والركض خفّضا شدة الأرق بشكل ملحوظ.
التاي تشي حسّن جودة النوم، وزاد مدة النوم بأكثر من 50 دقيقة، وقلّل الاستيقاظ الليلي وكمون النوم، مع تأثيرات تستمر حتى عامين.
ويشرح الباحثون أن هذه التمارين تحسّن النوم عبر آليات فسيولوجية ونفسية متعددة، منها تعزيز الاسترخاء وتقليل القلق وتنظيم إفراز هرمونات النوم.
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