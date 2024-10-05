من أين يبدأ ألم سرطان الثدي؟

الوكيل الإخباري- بداية شعور الشخص المصاب بالألم المصاحب للإصابة بمرض سرطان الثدي تختلف من شخص لآخر، حيث أن الأمر يتعلق بأسباب عديدة.



من أين يبدأ سرطان الثدي؟

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