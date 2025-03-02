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نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان

7ع
تعبيرية
الأحد، 02-03-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   قد يعاني البعض من اضطراب في الشهية خلال شهر رمضان، مما يثير القلق والتوتر حول وجود مشكلة صحية. ولكن مع اتباع بعض النصائح البسيطة، يمكن التحكم في الشهية وتجنب الشعور بالجوع الزائد. إليك أبرز النصائح وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia":

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تناول وجبة السحور
من المهم تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والألياف والخضروات والفواكه. تساعد هذه الوجبة في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، مع تجنب الحلويات التي قد تسبب زيادة في الشعور بالجوع لاحقًا.
تنظيم وجبة الإفطار
يُفضل أن تبدأ الإفطار بتناول الشوربة أو السلطة، ثم تناول الخضروات والبروتينات. كما يجب مضغ الطعام ببطء لتحفيز الشعور بالشبع.


شرب الماء
يساعد شرب كمية كافية من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور في ترطيب الجسم، مما يقلل الشعور بالعطش والجوع. لا تقل كمية الماء عن 8 أكواب يوميًا.


ممارسة الرياضة
يُنصح بممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين. تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتقليل الشعور بالجوع لفترة طويلة.


النوم الكافي
الحصول على نوم كافٍ يساعد في تعزيز الشعور بالشبع. قلة النوم قد تزيد من الجوع، لذا يُفضل النوم لمدة 8 ساعات يوميًا للحفاظ على صحة جيدة والشعور بالشبع لفترة أطول.

 

الكونسلتو 

 
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