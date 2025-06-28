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الأكثر تضررا من حرارة الشمس والوقاية منها

فاغفغف
تعبيرية
 
السبت، 28-06-2025 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   حذّرت الدكتورة أولغا فورمان من تأثير حرارة الصيف على الجسم، مشيرة إلى أنها قد تسبب انزعاجًا وحساسية مفرطة تجاه الطقس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو تقلبات في المزاج والنوم.

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وأوضحت أن هذا النوع من الحساسية مرتبط بعمل الجهاز العصبي اللاإرادي، المسؤول عن تنظيم وظائف الجسم الداخلية. وعند ارتفاع الحرارة إلى 30-35 درجة مئوية، تنشط آليات التبريد في الجسم مثل التعرق، لكن استمرارها لعدة أيام يؤدي إلى فقدان المعادن، ما يؤثر سلبًا على القلب وضغط الدم.


وأضافت أن من مضاعفات موجات الحر الطويلة: انخفاض الضغط، اضطراب ضربات القلب، وزيادة استثارة الجهاز العصبي.


نصائح للوقاية في الطقس الحار:
ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة مع قبعة واقية من الشمس.
ترطيب الجسم حسب الوزن (30 مل لكل كيلوغرام)، وليس فقط 2–2.5 لتر يوميًا.
تبريد الجلد برشه بالماء وارتداء وشاح رطب على الرقبة.
تجنّب الأطعمة الحارة والدهنية لأنها ترفع حرارة الجسم بنسبة 20%.

 

السومرية 

 
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