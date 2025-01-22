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هل تشعر بآلام في معدتك؟ إليك الوجبة التي قد تكون السبب

غا
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   أوضحت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة ليندا جاد الحق، أن إهمال وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى عدة مشاكل صحية على المدى الطويل، خاصة في الجهاز الهضمي.

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وقالت ليندا إن الأشخاص الذين يتخطون هذه الوجبة أكثر عرضة للإصابة بالتهابات أو تقرحات هضمية، حيث تتفاعل الأحماض في المعدة مع الجدار الداخلي عند عدم وجود طعام للهضم، مما يسبب التهيج.
كما أشارت إلى أن تخطي الإفطار يؤدي إلى إبطاء حركة الأمعاء، مما يساهم في زيادة خطر الإصابة بعسر الهضم أو الإمساك.


وأضافت أن الخمول والشعور بالتعب الناتج عن إهمال الإفطار قد يكون له علاقة مباشرة بالجهاز الهضمي، حيث أن المعدة الفارغة تعوق القدرة على إفراز هرمون الإنسولين الذي ينظم مستويات الجلوكوز في الدم.


وأوضحت أن عدم تناول الإفطار يؤثر على توازن الميكروبيوم المعوي، مما يضعف البكتيريا النافعة في الأمعاء ويؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي والمناعة العامة للجسم.


وأخيرًا، شددت على أهمية تناول وجبة إفطار تحتوي على الألياف الغذائية، الكربوهيدرات المعقدة، البروتينات، والدهون الصحية للحفاظ على صحة المعدة والأمعاء وضمان عمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

 

الكونسلتو 

 
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