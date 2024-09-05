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هل يستطيع مريض السكري الاستغناء عن الأنسولين؟

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-09-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، أن الأنسولين يُعد بمثابة حياة أو موت بالنسبة لمرضى السكري، ولا يستطيعون الاستغناء عنه، خاصة مرضى السكري من النوع الأول.

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وأضاف أستاذ السكري بجامعة هارفارد: "حياة مرضى السكري من النوع الأول تعتمد بشكل كلي على الأنسولين"، متابعًا: "مريض السكري من النوع الأول إذا قعد عدة أيام من دون أنسولين أو حتى ساعات يوم واحد، قد يدخل في غيبوبة كيتونية تودي بحياته".


وأشار إلى أنه في حالات الطوارئ والأزمات،  يُعطى مرضى السكري على الأقل نوع واحد من الأنسولين (طويل المفعول).


ووفقًا لما جاء في "Healthline"، يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم أو نقص السكر في الدم إلى فقدان الوعي إذا لم يتلقَ المخ ما يكفي من الجلوكوز ليعمل.


عادة، يمكن منع ارتفاع السكر في الدم من التطور إلى غيبوبة السكري، وفي حالة حدوث غيبوبة السكري، فمن المحتمل أن يتمكن الطبيب من موازنة مستويات الجلوكوز في الدم واستعادة الوعي بسرعة.


يمكن أيضًا التعرض لغيبوبة السكري في حال الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهو تراكم لمواد كيميائية تُسمى الكيتونات في الدم.


ونفى أستاذ السكري بجامعة هارفارد وجود أدلة علمية لوصفات أو أعشاب بديلة لـ«الأنسولين» يمكن أن تفيد مرضى السكري، متابعًا: «كل ما يُقال في هذا الشأن مجرد دجل طبي، هدفه جني الأموال، مستغلين احتياج المرضى».

 

الكونسلتو

 
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