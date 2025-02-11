6 علامات تحذيرية لقصور القلب يجب أن تعرفها

الوكيل الإخباري- دكتور ألكسندر مياسنيكوف حدد الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها لأنها قد تشير إلى تطور حالة قصور القلب. إليك الأعراض التي تتطلب مراجعة الطبيب فورًا:

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- التعب السريع وانخفاض القدرة على تحمل النشاط البدني.

- ضيق التنفس الشديد الذي يستمر لفترة طويلة حتى مع بذل مجهود بدني بسيط.

- تورم وازرقاق القدمين.

- الاستيقاظ في الليل بسبب الاختناق.

- قلة البول، خاصة التبول في الليل.

- زيادة الوزن بسرعة.



أما بالنسبة لقصور القلب، فوفقًا للأطباء، فإن المرحلة الأولى تتعلق بعوامل خطر متلازمة قصور القلب مثل التدخين، الوزن الزائد، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأمراض الكلى. بينما لا تظهر الأعراض في المرحلة الثانية، فإن ظهور الأعراض يعني أن الحالة قد وصلت إلى المرحلة الثالثة من قصور القلب.