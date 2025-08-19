الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

أعراض التسنين- كم يوم تستمر عند الأطفال؟

خنمة
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   تبدأ أعراض التسنين لدى الأطفال قبل بروز السن بأيام قليلة، وتستمر عادةً من 3 إلى 7 أيام، وفقًا للدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال. ويختلف الأمر من طفل لآخر، فقد تستمر الأعراض يومًا أو يومين فقط لدى بعضهم، وتطول أسبوعًا لدى آخرين.

اضافة اعلان


أبرز أعراض التسنين:
زيادة إفراز اللعاب
فقدان الشهية أو ضعف الرغبة في الرضاعة
اضطرابات النوم
العصبية والبكاء المتكرر
محاولة وضع الأشياء في الفم


وأشار د. يونس إلى أن ارتفاع الحرارة الشديد أو الإسهال الحاد لا يرتبط غالبًا بالتسنين، وقد يشير إلى وجود عدوى، ما يستوجب مراجعة الطبيب فورًا.


وينصح بتخفيف الأعراض عبر تدليك لثة الطفل برفق أو تقديم عضاضة باردة، مع مراقبة أي علامات غير معتادة.

 

الكونسلتو  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تع

المرأة والجمال بأيهما نبدأ.. البلسم أم قناع الشعر؟

الخارجية

فلسطين الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال

تع

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتقليص المسام الواسعة وتحسين مظهر البشرة

ادارة السير

أخبار محلية "السير" تحذر من مخاطر القيادة لمن يعانون من أمراض مزمنة

غع6غ

فيديو منوع مربية حيوانات تشارك: هكذا يقوم صغير الفيل باللعب معي مثل الأطفال

غ7ع

فيديو منوع كيف تتصرف اذا انقطعت بالسيارة في مكان نائي بمفردك؟

تعبيرية

أسواق ومال عملة XRP المشفرة تقود المدفوعات العالمية - DL Mining تطلق عقد مشاركة لمستخدمي 2025

لا

فيديو منوع طبيب يشارك: هذا السبب الرئيسي للهالات السوداء تحت العيون !



 
 





الأكثر مشاهدة