أعراض التسنين- كم يوم تستمر عند الأطفال؟

الوكيل الإخباري- تبدأ أعراض التسنين لدى الأطفال قبل بروز السن بأيام قليلة، وتستمر عادةً من 3 إلى 7 أيام، وفقًا للدكتور أحمد السعيد يونس، استشاري طب الأطفال. ويختلف الأمر من طفل لآخر، فقد تستمر الأعراض يومًا أو يومين فقط لدى بعضهم، وتطول أسبوعًا لدى آخرين.

أبرز أعراض التسنين:

زيادة إفراز اللعاب

فقدان الشهية أو ضعف الرغبة في الرضاعة

اضطرابات النوم

العصبية والبكاء المتكرر

محاولة وضع الأشياء في الفم



وأشار د. يونس إلى أن ارتفاع الحرارة الشديد أو الإسهال الحاد لا يرتبط غالبًا بالتسنين، وقد يشير إلى وجود عدوى، ما يستوجب مراجعة الطبيب فورًا.



وينصح بتخفيف الأعراض عبر تدليك لثة الطفل برفق أو تقديم عضاضة باردة، مع مراقبة أي علامات غير معتادة.