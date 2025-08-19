أعراض التسنين- كم يوم تستمر عند الأطفال؟

أبرز أعراض التسنين:
زيادة إفراز اللعاب
فقدان الشهية أو ضعف الرغبة في الرضاعة
اضطرابات النوم
العصبية والبكاء المتكرر
محاولة وضع الأشياء في الفم
وأشار د. يونس إلى أن ارتفاع الحرارة الشديد أو الإسهال الحاد لا يرتبط غالبًا بالتسنين، وقد يشير إلى وجود عدوى، ما يستوجب مراجعة الطبيب فورًا.
وينصح بتخفيف الأعراض عبر تدليك لثة الطفل برفق أو تقديم عضاضة باردة، مع مراقبة أي علامات غير معتادة.
