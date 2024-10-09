7 مشكلات صحية قد تهددك بـ عمى الأنف

الوكيل الإخباري- عمى الأنف (nose blindness) مصطلح يطلق على فقدان حاسة الشم، وهي حالة تصيب الجهاز التنفسي حيث يفقد الشخص القدرة على شم الروائح تمامًا أو جزئيًا، وتعد هذه الحالة أمرًا مزعجًا؛ لأنها تؤثر على القدرة على التمتع بالأطعمة، والروائح المحيطة، ويمكن أن تكون مؤشرًا على مشاكل صحية أكبر.



أعراض عمى الأنف

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العرض الرئيسي هو عدم القدرة على تمييز الروائح تمامًا أو بشكل جزئي، وقد يكون هذا الفقدان تدريجيًا أو يحدث فجأة، وقد يترافق معه عدد من العلامات الأخرى، مثل:



تغير في التذوق