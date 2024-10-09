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7 مشكلات صحية قد تهددك بـ عمى الأنف

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 03:08 م

الوكيل الإخباري-   عمى الأنف (nose blindness) مصطلح يطلق على فقدان حاسة الشم، وهي حالة تصيب الجهاز التنفسي حيث يفقد الشخص القدرة على شم الروائح تمامًا أو جزئيًا، وتعد هذه الحالة أمرًا مزعجًا؛ لأنها تؤثر على القدرة على التمتع بالأطعمة، والروائح المحيطة، ويمكن أن تكون مؤشرًا على مشاكل صحية أكبر.

أعراض عمى الأنف

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العرض الرئيسي هو عدم القدرة على تمييز الروائح تمامًا أو بشكل جزئي، وقد يكون هذا الفقدان تدريجيًا أو يحدث فجأة، وقد يترافق معه عدد من العلامات الأخرى، مثل:

تغير في التذوق


نظرًا للترابط بين حاسة الشم وحاسة التذوق، فإن الأشخاص الذين يعانون من عمى الأنف قد يجدون صعوبة في تمييز نكهات الطعام.

احتقان الأنف
في بعض الحالات، قد يشعر الشخص بانسداد في الأنف بسبب الالتهابات أو الحساسية، ما يجعل فقدان الشم أكثر وضوحًا.

الإحساس بالدوار أو الصداع
يمكن أن ترافق بعض حالات عمى الأنف أعراض أخرى مثل الصداع أو الشعور بالدوار، خاصة إذا كانت ناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية.

أسباب عمى الأنف
يعد عمى الأنف مشكلة صحية بحد ذاتها، تحدث نتيجة عدد من الأسباب مثل:

التهابات الجهاز التنفسي
مثل نزلات البرد، الإنفلونزا، أو عدوى فيروس كورونا (COVID-19)، حيث تسبب الالتهابات تضررًا مؤقتًا أو دائمًا في الخلايا العصبية المرتبطة بالشم.

إصابات الرأس
الإصابات المباشرة في الرأس أو الأنف قد تؤثر على الأعصاب المسئولة عن الشم.

التهاب الجيوب الأنفية
الالتهاب المزمن في الجيوب الأنفية يمكن أن يسبب انسدادًا ويؤدي إلى فقدان حاسة الشم.

التقدم في العمر
مع التقدم في السن، تتراجع بعض الحواس بما في ذلك حاسة الشم، ما يؤدي إلى ضعف أو فقدان القدرة على الشم.

الأورام
في بعض الحالات النادرة، قد يكون فقدان الشم ناتجًا عن ورم في الدماغ أو في الأنف.

الأدوية
بعض الأدوية قد تسبب فقدان الشم كعرض جانبي، مثل الأدوية المضادة للاكتئاب أو بعض أدوية ضغط الدم.

التعرض للمواد الكيميائية
التعرض الطويل لبعض المواد الكيميائية أو الملوثات يمكن أن يسبب تضررًا في الأعصاب الحسية المسؤولة عن الشم.

 
gnews

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