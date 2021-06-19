أجمل المدن العربية للسياحة من حيث الطبيعة

الوكيل الإخباري - وقع اختيار مؤسسة Euromonitor العالمية على 8 مدن عربية من قائمة تضم 100 أجمل مدينة على مستوى العالم، تم اختيارها جميعاً كأجمل مدينة عربية لعام 2020، ويمكن زيارتها في أي وقتٍ.

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سنتعرف في هذه المقالة إلى معالم أجمل مدينة عربية للسياحة :

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة:

تعتبر مدينة أبو ظبي أجمل مدينة عربية للسياحة ونقطة انطلاق للرحلات الاستكشافية إلى المناظر الطبيعية الصحراوية في واحة ليوا ومدينة العين. من أجمل معالم سياحية في أبو ظبي:



1- جامع الشيخ زايد الكبير المكسو بالرخام المقدوني يدمج بين عناصر التصميم المملوكي والعثماني والفاطمي لإنشاء مسجد متناغم وحديث تماماً يحتفي بالعمارة الإسلامية.

2- متحف اللوفر أبو ظبي يتتبع تاريخ الإنجازات الفنية للإنسانية بالكامل، من العصر الحجري الحديث حتى يومنا هذا.

3- عالم وارنر براذرز مكرس لأبطال وأشرار الرسوم المتحركة والأفلام، والكتب المصورة مع جميع الألعاب التي تدور حول هذه الشخصيات، يعد هذا المكان مناسباً للرحلات العائلية بوجود ألعاب ترفيهية للأطفال تجمع بين المحتوى التفاعلي مع الإثارة والمغامرات.

القاهرة، جمهورية مصر العربية:

لا عجب بأن مدينة القاهرة أجمل مدينة عربية بجمالها وتاريخها العريق منذ زمن الفراعنة، والأغرب بأن هذه المدينة تميل إلى أن تكون المدينة يحبها ويكرهها المسافرون بنفس القدر. تعتبر أهرامات الجيزة التي تقع على عتبة المدينة من المعالم السياحية الرئيسية التي يمكن للجميع رؤيتها، ولكن المدينة نفسها مكتظة بالآثار الرئيسية التي تمتد لقرون من التاريخ؛ مثل:

1 - جامع الأزهر أرقى مبنى في العصر الفاطمي في القاهرة وأحد أقدم مساجد المدينة، وهي أيضاً واحدة من أقدم الجامعات في العالم - منحها الخليفة العزيز مكانة الجامعة عام 988 بعد الميلاد.

2 - موقعي سقارة ودهشور على بعد حوالي 30 كم جنوب القاهرة، وهي عبارة عن المقابر المطلية وبعض الأهرامات يرجع تاريخها للفراعنة.

3 - خان الخليلي واحدة من أعظم تجارب التسوق في العالم، وهي عبارة عن مجموعة متاهة من الأزقة الضيقة أنشئت كمنطقة تسوق في عام 1400 بعد الميلاد.

أجمل مدينة عربية من حيث الطبيعة :

بيروت، لبنان:

تقع بيروت على ساحل البحر الأبيض المتوسطـ وتتمتع هذه المدينة بجمال طبيعي خلاب بجانب مأكولات عالمية مشهورة. يمكنك الاستمتاع بنزهات رومانسية على الكورنيش مع إطلالات على البحر الأبيض المتوسط، ونكهات جديدة غريبة لتناول طعام الغداء، والاستمتاع بأشعة الشمس على الشاطئ أو التقاط صور سيلفي مع بعض من أكثر الهندسة المعمارية الفريدة في المدينة.



مدينة صلالة، سُلطنة عُمان:

تعد صلالة أجمل مدينة عربية من حيث الطبيعة؛ فهي مدينة مليئة بالجمال الطبيعي وتُعرف بعاصمة العطور في البلاد التي تثير حواسك، كما أنها غنية بالمواقع الأثرية مثل الحصون والقلاع. تنخفض درجات الحرارة في صلالة خلال فصل الصيف إلى حوالي 24 درجة، وتقيم المدينة مهرجانها السياحي الشهير، الذي بدأ كمهرجان محلي، ولكنه نما الآن ليحظى بجاذبية دولية، ويعج المهرجان بالفنون النابضة بالحياة، والعروض الثقافية، والفرص الرياضية، والتراث العماني، والمسابقات المثيرة، وأنشطة التسوق.