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الخميس، 29-07-2021 12:50 م

أفضل 6 أماكن سياحية للعائلات في أبها السعودية

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الوكيل الإخباري- تعد مدينة أبها وجهة سياحية مختلفة لكثير من السياح، وأحد أهم المصايف في السعودية، بسبب موقعها الجغرافي المتميز، ووفرة الغطاء النباتي بها، واعتدال المناخ فيها، لارتفاعها الكبير عن سطح البحر بحوالي 2200، إلى جانب طبيعتها الجبلية الخلابة، مما جعلها من أكثر بقاع السعودية مثالية لنزهات العائلات.

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ونستعرض لكم هنا أهم وأشهر 6 أماكن ترفيهية لجميع أفراد العائلة في أبها البهية:


1- منتزه أبو خيال

 

يعتبر منتزه أبو خيال لوحة طبيعية خلابة، فهو من أفضل الاماكن السياحية في أبها للعوائل، حيث سيتمتع أطفالك بالمساحات الخضراء الشاسعة، والملاعب، وسط مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات. أما في حالة رغبت في تناول وجبة شهية بصحبة عائلتك، هناك مطعماً داخله، يقدم أكلات مميزة وبأسعار في متناول يدك، لذلك يعتبر من أفضل منتزهات أبها.

 

2- السلام بارك

 

يعد منتزه السلام الترفيهي من أكبر متنزهات أبها، لما يزخر به من مساحات خضراء، وجلسات عائلية، ومطاعم من الدرجة الأولى، وألعاب وملاهي كهربائية للأطفال، وكذلك مجموعة من الألعاب المشوقة، الخاصة بالكبار، مثل قطار الموت، وسفينة السندباد إلخ، وكذلك بحيرة ومجموعة من الألعاب المائية المميزة داخلها.

 

3- السحاب بارك

 

السحاب بارك أبها سيمنحك تجربة سياحية جميلة، خاصة خلال فصل الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة في باقي مناطق السعودية، ستجد أجمل الأجواء المناخية في السحاب بارك أبها، الواقع على قمة جبل شاهق، الأمر الذي ينتج عنه، تدني درجات الحرارة داخله.


4- قلعة شمسان العثمانية

 

 تعد قلعة شمسان العثمانية من أقدم وأهم معالم أبها التاريخية الباقية حتى الآن، وتتمتع بأهمية تاريخية عظيمة، حيث تم استخدامها كثكنة عسكرية لفترات عدة في تاريخ السعودية.

 

5- قرية الحبلة أو القرية المُعلقة

 

قرية الحبلة هي قرية تراثية وأثرية، وتعد من أهم وجهات السياحة في أبها التاريخية. سميت بهذا الاسم لأن وسيلة الانتقال منها وإليها كانت عن طريق الحبال، كذلك يُطلق عليها القرية المُعلقة، لموقعها أسفل جرف صخري الذي ينحدر لحوالي 300 م من حافة جبال السروات الشاهقة الارتفاع، والذي يتجاوز الألفي متر عن سطح البحر، مما يمنحها وضعية معينة، وكأنها معلقة.

 

6- قرية المفتاحة

 

قرية المفتاحة بأبها هي قرية سياحية وثقافية مميزة للغاية. كان موقع القرية قديماً عبارة عن حي سكني يضم مجموعة من المباني التقليدية المتلاصقة جنباً إلى جنب، ولكن مع مرور الوقت هجرها سكانها وتداعت مبانيها، فتم إقامة قرية حديثة على نفس طراز القرية القديمة، وهي القرية المعروفة باسم قرية المفتاحة.


وتضم قرية المفتاحة العديد من الفعاليات الخاصة بالفنون التراثية، والتشكيلية، ومسرحاً، واستراحة للفنانين، ومسرحاً للأطفال، ومجموعة من المتاجر والاسواق، التي تعرض المنتجات، والمصنوعات اليدوية، وكذلك تضم القرية صالات لعرض اللوحات الفنية.

 

المصدر: سيدتي


















 




 

 


 

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