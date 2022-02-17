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الخميس، 17-02-2022 09:51 ص

الإمارات تصدر 5 فئات من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

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الوكيل الإخباري-أعلنت حكومة الإمارات الرقمية عن 5 فئات من التأشيرات تمكن الأفراد من الحصول على إقامة طويلة الأمد في الدولة، دون اللجوء لنظام الكفالة.

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وأشارت إلى أن "هناك تأشيرة الإقامة لمدة 10 سنوات من دون كفيل، وأخرى لـ5 سنوات، وتأشيرة التقاعد لمدة 5 سنوات للمقيمين، وبرنامج الإقامة الذهبية (ازدهر في أبو ظبي)، ضمن مجموعة من الشروط".


وأشارت إلى أن "مدد تأشيرة الإقامة تختلف وفقا لنوع التأشيرة والكفيل، ويمكن أن تصدر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو خمس أو 10 سنوات، من غير الحاجة إلى كفيل".


وطبقت الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد لخمس أو 10 سنوات، تجدد تلقائيا، عند توافر الشروط ذاتها، وذلك لفئات معينة، تشمل "المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية"، ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين والوافدين الأجانب وعائلاتهم، الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة.


واعتمدت الإمارات في سبتمبر 2018 نظاما جديدا يسمح بمنح تأشيرة طويلة الأمد للمقيمين المتقاعدين فوق سن الـ55 عاما، والذي بموجبه "يمنح الوافد المتقاعد تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات، تجدد تلقائيا في حال توافر أي من الشروط، مثل أن يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهريا".

 

روسيا اليوم

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