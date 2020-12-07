التزلج على الجليد .. شتاء استثنائي في الأناضول

الوكيل الاخباري - يبدو أن مرحلة التعايش مع الأوبئة دخلت حيز التنفيذ مع دخول شتاءٍ ملبد بكوفيد 19.

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فالخسائر الباهظة التي تكبدها العالم جعلت الحكومات توازن بين ناري الإغلاق التام والانفتاح الجزئي مع تشديد إجراءات السلامة للحيلولة دون تفشي العدوى.

الشتاء في تركيا هو موسم التزلج على الجليد، ولسوء الحظ يتزامن هذا الموسم مع الموجة الثانية للفيروس اللعين، لكن الأمل في الحد من الآثار السلبية لانتشاره مع اكتشاف اللقاح، شجع أنقرة على أن تفتح أبوابها لاستضافة عشاق التزلج مع منتصف هذا الشهر إلى نهاية الموسم، وفقاً لما أعلنه فيروز باغلي قايا، رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، إذْ يأمل قايا في تعافي قطاع السياحة المتضرر، متوقعاً أنه مع وجود اللقاح ستبدأ الآثار السلبية للوباء في التلاشي، وستُرفع القيود عن السفر بشكل تدريجي.

أما عن أهم الوجهات الجبلية التي يقبل عليها الملايين من داخل تركيا وخارجها للاستمتاع برياضة التزلج وبناء التماثيل وهياكل الثلج والتنزه عبر الجبال في الفترة من ديسمبر/ كانون الأوّل وحتى نهاية مارس/ آذار سنوياً، فهي عديدة، مثل مناطق: أولوداغ وكارتبه وكارتال كايا وإرجيس وساري قامسيش وبلاندونكن وغيرها. وتشير البيانات إلى أن أكثر الرحلات المقبلة إلى تلك المناطق هذا العام ستكون من أوكرانيا وروسيا وبولندا.



تعد أولوداغ من أشهر المناطق المهيأة لممارسة التزلج على الجليد

وتعد أولوداغ من أشهر المناطق المهيأة لممارسة التزلج على الجليد بل إنها تستضيف مسابقات تزلج عالمية.

وتعني كلمة أولوداغ "الجبل العظيم"، وكان يسمى قديماً جبل أوليمبوس، كما سُمي جبل الراهب لكثرة أديرته.

ويمثل أولوداغ أعلى قمة في غرب الأناضول ومنطقة مرمرة، ويصل ارتفاعه في منطقة "القمة السوداء" إلى 2543م فوق سطح البحر.

والجبل يضم محمية وطنية تبعد عن قلب مدينة بورصة بحوالي 36 كم، ويمكن الوصول إلى الجبل عن طريق التلفريك الذي يعد الوسيلة الأنسب بسبب تراكم الثلوج الذي يبلغ حوالي أربعة أمتار.

وكذلك فإن "جبل كارتبه" في ولاية كوجالي القريبة من إسطنبول يعد من أكثر المناطق استقبالاً للزائرين طوال العام، وهو يطل على بلدة سبانجا وبحيرتها الشهيرة، ويبلغ ارتفاعه 1650م عن سطح البحر، وتغطيه الثلوج التي تتراكم بارتفاع حوالي 3 أمتار. ويصل الناس إلى الجبل عبر التليفريك أو سيراً على الأقدام.

أما منتجع "كارتال كايا" فيبعد عن مدينة بولو الواقعة شمالي غرب تركيا في منطقة البحر الأسود بحوالي 40 كم.

وترتفع المنطقة المخصصة للتزلج من 1850 إلى 2200 م عن سطح البحر، أما مستوى تراكم الثلوج فيبلغ متراً واحداً. وخلال الرحلة بالتلفريك يمكن مشاهدة جبال كور أوغلو التي تشبه جبال الألب.





يعد جبل إرجيس واحداً من أقدم منتجعات التزلج، وهو يبعد عن محافظة قيصري بوسط تركيا بحوالي 25 كم. ويصل ارتفاعه إلى حوالي 3915م عن سطح البحر.

أما منطقة "ساري قامسيش" فتبعد عن قارس شرقي الأناضول بحوالي 50 كم، ويبلغ طول الساحة المخصصة للتزلج 1200م على ارتفاع 2100م فوق سطح البحر. وتوجد بها خمسة مسارات للتزلج على مرحلتين؛ الأولى للمبتدئين وطولها 2400م، والثانية للمحترفين وتبلغ 2200م وتضم أربعة مسارات.

بينما يبلغ ارتفاع منطقة "بلاندونكن"، في ولاية أرضروم، حوالي 3185م فوق سطح البحر، وقد استضاف هذا المنتجع دورة الأولمبياد الشتوية بين الجامعات العالمية في 2011، حيثُ تمتاز بلاندونكن بأطول أرضيات تزلج في تركيا.

وهناك منتجع "ساكليكنت" الذي يقع غربي ولاية أنطاليا، ويوجد فيه جبل بي داغ الذي يرتفع فوق سطح البحر بحوالي 2550م، ويتراكم فيه الثلج بحوالي متر واحد فوق الأرض، ويبلغ ارتفاع منزلقات التزلج من 2000 إلى 2400م.









المصدر : العربي







