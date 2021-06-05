السعودية: أخذ اللقاح ليس شرطا للسفر داخل البلاد

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" أنه لا يشترط لمن يرغب بالسفر داخل السعودية أن يكون محصنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وأوضحت أنه يسمح بالسفر داخل السعودية دون أخذ اللقاح، ويجب أن تكون الحالة الصحية للمسافر في تطبيق توكلنا "لم تثبت إصابته" ليتمكن من السفر. وفقا لصحيفة عكاظ.



وشددت على أن إظهار الحالة الصحية عبر "توكلنا" شرط للسفر على جميع الرحلات الداخلية في السعودية، وينطبق ذلك على كافة المسافرين، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يقل عمره عن 15 عاما التسجيل بحساب مستقل في "توكلنا".



وكشفت هيئة الصحة أنه عند انقطاع الاتصال بالإنترنت أو في حال تعطل شبكة الاتصال في المطار، فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق "توكلنا" يبقى ظاهرا لمدة 48 ساعة، بعد ذلك يتحول إلى اللون الرمادي.



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