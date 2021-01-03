الوكيل الإخباري _ تعد اسطنبول من الدول التي مهما تحدثنا عنها لا يمكننا إيصال حقيقة سحرها بشكل دقيق، فمن عاصمة لاقوى الامبراطوريات هي اليوم محطة سياحية عصرية تحتضن تاريخا عريقا عبر عدد كبير من متاحف اسطنبول المميزة. سننطلق في جولة سياحية رائعة بين ثنايا هذه المتاحف الكثيرة لنختار أفصلها لتعيشوا تراث اسطنبول العريق.

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حيث تمتاز أسطنبول بإحتوائها على الكثير من المتاحف الرائعة والمذهلة والتي تجعل من زيارتك لها زيارة لا تنسى ، تعرف على أهم المتاحف في اسطنبول :

متحف اتاتورك

يُعد متحف اتاتورك أحد أشهر متاحف اسطنبول للسير الذاتية التي يُقبل الزوّار عليها خلال جولات السياحة في اسطنبول الخاصة بهم، حيث يستعرض المتحف حياة الزعيم مصطفي كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة ورئيس جمهوريتها الأول.



يقع متحف اتاتورك في مبنى من 3 طوابق في منطقة شيشلي اسطنبول الأوروبية ويعرض مجموعة من المُقتنيات الشخصية وأغراض العمل التي تتعلق بأتاتورك، جدير بالذكر أن المتحف كان في وقت سابق مسكنًا لعائلة أتاتورك حتى تم تحويله إلى متحف عام 1942.

متحف اسطنبول للطيران

يعرف ايضا بمتحف هفا جيليك ,حيث يعتبر الأول من نوعه في البلاد ,كان في الأساس قاعدة عسكرية ثم تم تحويلها لاحقا لتصبح متحف عسكري تديره القوات الجوية التركية.



تم إنشاء المتحف عام 1971 ويعرض المتحف أدوات ووسائل مستخدمة من قبل القوات الجوية التركية مثل طائرات حربية، ومروحيات، وأنظمة دفاعية كذلك طائرات مدنية بالإضافة إلى معروضات عسكرية أخرى تعود لعصر الدولة العثمانية ,وهناك صالة واسعة تعرض صورا رمزية وميداليات القادة الكبار بالإضافة إلى ملابس الضباط الجويين العثمانيين الأوائل .



متحف الالعاب في اسطنبول



يأخذك هذا المتحف في رحلة إلى الماضي ,ماضي الطفولة الجميلة والتي من المسلي دائما العودة لها خصوصاً مع العائلة والأطفال ,أُسّس المتحف عام 2005م من قبل كاتب تركي اسمه “اكين” الذي كان يقوم على جمع الالعاب من كل دول العالم ومن فترات تاريخية مختلفة، تناسب جميع الفئات العمرية ,ويحتوي المتحف على أكثر من 5 آلاف لعبة اقدمها آلة كمان تعود لعام 1817 صنعت في فرنسا , كل هذه الأمور تجعل من جو المتحف جواً مميزا جدا وخاصا به فقط ,لما هو مليء بالحيوية مع ذكريات الطفولة





قصر توب كابي

قصر السلاطين أو قصر الباب العالي من القصور الغنية بالثقافة والتاريخ والذي يعتبر من أكبر وأقدم القصور في العالم , ومن أفضل الأماكن التي نوصى بزيارتها فهو من أهم المعالم التاريخية في اسطنبول كونه يحتوي على آثار تاريخية واسلامية مقدسة تعود للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ,كما انه مركز جذب سياحي هام كونه كان مركز رئيسي للدولة العثمانية الذي كانت تصدر منه الأوامر التي كان من شأنها تغيير العالم .





قصر دولمة بهجة

يعد المركز الرئيسي للإمبراطورية العثمانية من بعد نقله من قصر توبكابي وهو أحد أشهر القصور في البلاد ,حيث سترى في دولما بهتشه الحياة التقليدية العثمانية في أبهى و أترف أحوالها ,يقع في منطقة بشكتاش على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور ,بني في القرن التاسع عشر بناء على اوامر من قبل السلطان عبد المجيد الأول.



يحتوي القصر على أكثر من 300 غرفة بالإضافة إلى العديد من الأقسام و المباني والمساحات الخضراء ,يمكنكم أثناء زيارتكم للقصر التمشى في حديقة القصر الكبيرة ومشاهدة برك الماء وبرج الساعة وزيارة قاعة الكريستال التي ستبهرك هنا بمشاهدتك لأكبر ثرية كريستال بوهيمي في العالم حيث قدمت كهدية من الملكة فيكتوريا لهذا القصر ,بالإضافة إلى السجاد الأحمر الملكي الموجود في القاعة الذي قدم أيضا كهدية من قبل قيصر روسيا .

المصدر : traveltalez



