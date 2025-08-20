الرسوم الجمركية الأميركية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات

08:27 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن صادرات اليابان سجّلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات في تموز، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.





وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% على أساس سنوي في تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5%.



وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثّل هبوطًا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% في حزيران.



وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن، إذ تجنّب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.



وأضاف: "لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".



وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في تموز 10.1% عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4% وأجزاء السيارات 17.4%.



ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2% فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببًا في حماية أحجام الشحنات.