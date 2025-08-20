الرسوم الجمركية الأميركية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات

وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% على أساس سنوي في تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5%.
وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثّل هبوطًا للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5% في حزيران.
وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن، إذ تجنّب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار.
وأضاف: "لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأمريكيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة".
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في تموز 10.1% عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4% وأجزاء السيارات 17.4%.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2% فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سببًا في حماية أحجام الشحنات.
