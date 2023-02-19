طرق مساعدة في الحفاظ على العادات اليومية أثناء السفر

الوكيل الإخباري - يتخلى المسافر عن بعض من عاداته اليومية أثناء السفر، بسبب انشغاله باستكشاف معالم الوجهة المقصودة وتغيير الوقت وغيرها من العوامل. في الآتي، أبرز النصائح التي تساعد المسافر في الحفاظ على عاداته اليومية أثناء السفر.



الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة



ينصح بتوفير بعض الوجبات الخفيفة من أجل الشعور بالشبع طوال الوقت والحماية من الجوع الذي قد يتعرض إليه المسافر أثناء السفر على الطريق أو أثناء التجول في الوجهة السياحية.



ممارسة التمارين الرياضية يوميًا



ينصح بالالتزام بممارسة الرياضة أثناء السفر، حتى لو كان ذلك يعني تمرينًا سريعًا لمدة 15 دقيقة في الغرفة الخاصة بالفندق، أو المشي السريع في حديقة، أو ركوب الدراجة، أو ممارسة اليوغا.

عادات صحية يجب الحفاظ أثناء السفر





تناول وجبة طازجة واحدة على الأقل يوميًا



الإفطار أو الغداء هو أفضل وجبة لمحاولة تناول الطعام الطازج أثناء السفر، عندما يكون الشخص مسافرًا، لكن أيضًا لا يصح تناول الكثير من الأطعمة الثقيلة أيضًا، فعادة ما يكون هناك مطبخ يمكن شراء الطعام من السوق والطهي بالمنزل أثناء السفر.



الحصول على قسط وافر من النوم



لا ينام معظم المسافرين بما يكفي عند السفر، علمًا أن الجسم بحاجة إلى قسط وافر من الراحةللاستعداد للمشي في اليوم التالي واستكشاف المعالم السياحية في الوجهة المقصودة.



استخدام العلاجات الطبيعية



هناك العديد من العلاجات الرائعة المتاحة لمكافحة الأمراض ومشاكل المعدة والنوم وغير ذلك، إذا كان المسافر يتناول الفيتامينات والمكملات بشكل منتظم، فلا داعي للتوقف عند السفر، إذ يجب الاستمرار في تناولها للمساعدة في تعزيز نظام المناعة.



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