الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 02:26 م

أحمد عيد على المسرح للعام الثاني على التوالي في 'موسم الرياض'

686


الوكيل الإخباري - للعام الثاني على التوالي، يشارك الفنان أحمد عيد في "موسم الرياض" بمسرحية جديدة تحمل عنوان "عروسة من جهة إلكترونية"، وذلك بعد مشاركته العام الماضي بمسرحية "اخطف مراتي ولك تحياتي".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"موسم الرياض" بوستر المسرحية، وعلّقت عليه بقولها: "عيشوا أجواء من الضحك والكوميديا مع مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" من بطولة الممثلين أحمد عيد ودرة ونخبة من الفنانين في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، درة، بدرية طلبة ومحمد ثروت.

اضافة اعلان

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
614473339754

إلهام شاهين تتحدث عن مشاركتها في رمضان القادم

434808_59_1702376516

مي عمر تشوّق الجمهور لأحدث أعمالها السينمائية

elaosboa86529

بعد أيام من وفاة شقيقتها.. رانيا فريد شوقي تعلن مرض والدتها

Doc-P-457473-638276897643600603

هند صبري عضو لجنة تحكيم في الموسم الثاني من برنامج 'Shark Tank مصر'

168006Image1-1180x677_d

محمد حماقي يوجه رسالة للشباب في بداية طريق الشهرة

لالللاللاللا

شاهد هذا الطفل أصبح من أهم نجوم الوطن العربي... خمنّوا من هو!؟