أحمد عيد على المسرح للعام الثاني على التوالي في 'موسم الرياض'

الوكيل الإخباري - للعام الثاني على التوالي، يشارك الفنان أحمد عيد في "موسم الرياض" بمسرحية جديدة تحمل عنوان "عروسة من جهة إلكترونية"، وذلك بعد مشاركته العام الماضي بمسرحية "اخطف مراتي ولك تحياتي".



ونشرت الصفحة الرسمية لـ"موسم الرياض" بوستر المسرحية، وعلّقت عليه بقولها: "عيشوا أجواء من الضحك والكوميديا مع مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" من بطولة الممثلين أحمد عيد ودرة ونخبة من الفنانين في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".



وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، درة، بدرية طلبة ومحمد ثروت.

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