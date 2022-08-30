أزمة فنية مشتعلة بين فارس كرم وميريام فارس والأخيرة تكشف السبب !

الوكيل الإخباري-ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأول مرة على تصريحات الفنان فارس كرم الذي وصفها بـ“النفسية المحمضة“، مشيرة إلى أنها لن تنزل إلى هذا المستوى وترد عليه.

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وكان فارس كرم قد انسحب من حفل كان مقررا أن يحييه بمشاركة ميريام فارس بسبب حجم صورته على البوستر الدعائي للحفل، الذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره ”كرم“ إهانة له.



وقالت ميريام فارس في لقاء مع برنامج ”ذا انسايدر بالعربي“ المذاع عبر تلفزيون دبي: ”أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب“.

ارم نيوز

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