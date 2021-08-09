الإثنين 09-08-2021
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الإثنين، 09-08-2021 03:48 م

أفضل 3 أفلام رعب على نتفليكس

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الوكيل الإخباري - بدأت "نتفليكس" منذ مطلع العام الحالي الاهتمام بطرح أفلام رعب أصلية من إنتاجها، إرضاءَ لعشاق هذا النوع من الأفلام، وهو ما استقبله عدد كبير من المتابعين بالقبول والترحيب.

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واستعرض موقع "راديو تايمز" الأميركي في تقرير أبرز أفلام الرعب التي تُعرض على شبكة "نتفليكس" حالياً وتحظى بنسبة مشاهَدة عالية، وهي: 


- Blood Red Sky: فيلم "السماء القرمزية"، وهو من بطولة دومينيك بورسيل وبيري باومايستر، ويتناول قصة سيدة مريضة تسافر برفقة ابنها إلى نيويورك، وتقع الطائرة تحت سيطرة إرهابيين، لكن السيدة تمتلك سراً خطيراً يغير مسار الأمور.


- Run: من الأفلام التشويقية، وهو من بطولة سارة بولسون وكيرا ألين، وتدور قصته حول شابة مصابة بمرض يمنعها من السير، لكن بعد فترة تشك في أن الأم وراء مرضها، مما يجعلها تبدأ عملية بحث تنكشف فيها أمور غير متوقعة.


-Army of the Dead: فيلم "جيش الموتى" يحقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة ديف باتيستا وإيلا بورنل، وتسلّط أحداثه الضوء على مجموعة مرتزقة يحاولون القيام بعملية سرقة ضخمة في زمن يسيطر فيه الموتى الأحياء على الأرض.

 

المصدر - لها 

 




 

 


 

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