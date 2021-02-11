إلهام شاهين تكشف الحالة الصحية لمحمد منير بعد زيارتها له!.. صورة

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جمعتها بشقيقتها وأبنائها في ضيافة الفنان محمد منير في منزله.

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وعلقت إلهام على الصورة بقولها: "أنا وأختي وأولادها مع الكينج محمد منير.. حبيب كل العائلة. أخي وصديق العمر.. ربنا يعطيه الصحة ونستمتع بفنه الراقي الجميل الذي أسعد الوطن العربي كله".



وظهر منير في الصورة وهو جالس كعادته في كل الصور التي تلتقط له في الفترة الأخيرة، منذ إعلانه إصابته في الحوض وعدم مقدرته على الوقوف فترات طويلة.



يذكر أن إلهام شاهين تعود إلى الدراما بعد غياب أربع سنوات بحكاية "حتة مني" والتي تتكون من خمس حلقات ضمن مسلسل يتكون من 6 حكايات على غرار مسلسل "إلا أنا"، وسوف تبدأ التصوير بداية الأسبوع المقبل، والعمل من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على، ويشارك في البطولة كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب، ومن المقرر عرضها في شهر مارس المقبل.





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