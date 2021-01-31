الدراما المصرية تستعد لموسم رمضان 2021 بـ 7 مسلسلات 'أكشن'

الوكيل الاخباري - تسيطر 7 مسلسلات أكشن على دراما رمضان 2021 في مصر، ويواصل صناع الدراما تصوير أعمالهم التي تحتاج إلى وقت كبير في تصوير مشاهدها الخاصة بأحداث كل مسلسل.



ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن المسلسل الأول هو "الاختيار 2"، الذي يأتي على رأس قائمة الأعمال، مشيرة إلى أن تصويره انطلق منذ عدة أسابيع ويقدم أحد بطولات الشرطة المصرية.



والمسلسل الثاني هو "القاهرة كابول"، الذي يلقي الضوء على العمليات الإرهابية التي استهدفت مصر والوطن العربي في الفترة الأخيرة.

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ويأتي مسلسل "هجمة مرتدة" في المرتبة الثالثة وتدور أحداثه حول شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات المصري ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

كما يأتي في المرتبة الرابعة مسلسل "نسل الأغراب" وهو مسلسل الدراما الصعيدية، الذي تدور أحداثه فى إطار درامي صعيدي اجتماعي.



وفي المرتبة الخامسة مسلسل "الملك" وهو تجربة جديدة على الدراما المصرية من خلال مسلسل تاريخي فرعوني مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ والتي يتناول قصة الملك أحمس طارد الهكسوس.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن المعركة تدور حول قيادة أحمس لجيش مصر لمواجهة الهكسوس وطردهم من طيبة وتحرير شمال وجنوب مصر منهم بعد احتلالهم لعقود طويلة.



وفي المرتبة السادسة يأتي مسلسل "النمر" الذي تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، إذ يجسد بطل المسلسل شخصية صعيدية تحدث له مطاردات بسبب عمله.



ويأتي مسلسل "عش الدبابير" في المرتبة السابعة وينتمي إلى الدراما الشعبية وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر ويدخلان معا فى صراع كبير.

سبوتنيك

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