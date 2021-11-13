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السبت، 13-11-2021 12:24 م

إليسا تتصدر الترند بإطلالتها في موسم الرياض - فيديو

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الوكيل الإخباري - تصدّرت الفنانة اللبنانية إليسا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان والسعودية، بوسم "إليسا في موسم الرياض" قبل وبعد إحياء حفلها في العاصمة السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وتداول الجمهور صورا ومقاطع فيديو لـ إليسا عند وصولها المكان وعلى المسرح، فبدت بفستان أسود أنيق لامع أثار إعجاب الجمهور.

 

وظهرت إليسا بمقاطع الفيديوهات تغني أجمل أغانيها منها "بتمون"، "يا مرايتي" و"إلى كل اللبي بيحبوني".

 

وكانت شوّقت إليسا المتابعين الجمهور قبل الحفل بمنشور لها في صفحته الخاصة على موقع الإجتماعي قائلة "هل أنتم جاهزين"؟

 

 

المصدر - الفن 

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