الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 11:34 ص

شاهد.. لحظة دخول المطرب بيتبول لمسرح موسم الرياض

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الوكيل الإخباري - إفتتح النجم العالمي "بيتبول" ، فعاليات "موسم الرياض" على مسرح "البوليفارد"، مساء أمس، وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للحظة دخوله على المسرح، وسط تفاعل واسع من جانب الحضور.

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ويشار الى أن نسبة الحضور كثيفة حيث تخطت 250 ألف مشارك.

 

كما تشمل فعاليات انطلاق "موسم الرياض" مسيرة عالمية هي الأولى من نوعها إقليمياً، تتضمن أكثر من 1500 مؤدي بأزياء تنكرية، وعرض دبابات وألعاباً نارية، والعديد من المفاجآت، إضافة إلى وجود مدرج خاص لمتابعها، وأكثر من 2760 درون. ويتضمن جدول المهرجان 70 حفلا و350 عرضاً مسرحيًّا.

 

 

 

المصدر - الفن 

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