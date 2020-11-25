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الأربعاء، 25-11-2020 10:06 ص

الجمهور يعجب بصورة لابنة عباس النوري من يوم زفافها

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الوكيل الإخباري- استعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة لرنيم النوري، ابنة الفنان السوري عباس النوري وبدا أنها التقطت لها في يوم زفافها.


وأثارت الصورة انتباه عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجمال الإبنة وقارنوا بين شكلها وشكل والدها الممثل ووالدتها الكاتبة عنود الخالد. واثار تعليق العيدان الجدل حيث اعتبرت أن الاب أكثر جمالاً من ابنته.

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ويشار إلى أن لدى االنوري وزوجته إلى جانب رنيم ابنين هما ميار وهو مخرج سينمائي وريبال الذي يتابع دراسته في مجال الموسيقى.

ويذكر أن رنيم التي تعمل اختصاصية تغذية أشارت في مقابلة أجريت معها في وقت سابق إلى ان والدها لم يرغب في خوضها المجال الفني. وذكرت أنها لا تميل إلى التمثيل بل تفضل تصميم الأزياء والأعمال الهندسية.


ولفتت إلى أنه رفض أيضاً عملها في هذه المجالات مضيفة أنه لم يكن أباً ديقراطياً مع الإشارة إلى أن طباعه تغيرت بعد أن أصبح كل منهم مستقلاً واختار طريقه وحقق النجاح من خلال خياراته.

 


 

المصدر: لها



 




 

 


 

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