الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ولي العهد يهدي الأطفال الأيتام خدمات عيادة أسنان - صور

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

مكافحة الأوبئة : سلالات كورونا تلعب دورا بانتشار الفيروس

عودة العمل بآلية النقل المتبادل للشحن بين الأردن والعراق

منع التدخين داخل مؤسسة الغذاء والدواء

مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

الغذاء والدواء : لقاح أسترازينيكا آمن

قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الخميس، 01-04-2021 01:21 م

الفنانة أحلام تنشر صورة باطلالة جديدة.. شاهد

7067306-1640303797


الوكيل الاخباري - لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بأحدث إطلالاتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وبدت فيها في غاية الأناقة والتألق حيث اختارت فستاناً باللون الزهري، وأضافت إليه أكسسوارات تجمع اللونين الأبيض البرّاق والزهري.

وأثارت هذه الاطلالة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أن أحلام تزداد شباباً وتجدّداً مع مرور الوقت. وفيما أثنى الكثيرون على جمالها وأناقتها، ورأى آخرون أنها تشبه في بعض ملامحها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وحازت الصورة أكثر من 45 ألف إعجاب في ساعات قليلة بعد نشرها، علماً أن أحلام أرفقتها بالتعليق: "ربحت او بالأصح. حسيت ربحتك وانتهى ربحي".

اضافة اعلان
 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
casablancatoday-قصي1

قصي خولي يكشف عن عمره الحقيقي.. شاهد

2018_11_21_13_58_40_698

أحمد فهمي يكشف سبب رفضه المشاركة في مسلسل زوجته.. فيديو

1043187233_0_36_3072_1698_1000x541_80_0_0_3b039408a36dab8b31fedd78c4d4f623

أصالة تكشف سر استعانتها بأطباء نفسيين

6554561-888281899

أحمد حلمي ينشر فيديو يثير الجدل برفقة زوجته منى زكي.. شاهد

11-317-1200x675

الفنانة نبيلة عبيد تتلقى لقاح كورونا.. صورة

hala-maha

والدة حلا الترك تكشف حقيقة شائعة أثارت جدلا واسعا.. فيديو

أخبار متعلقة
8077788_1502280885

نجل الفنانة أحلام في أحدث ظهور له يثير الجدل بتغير شكله.. شاهد

2uYD4

بعد فترة غياب.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

997845

ياسمين صبري تثير الجدل بامتلاكها أغلى قلادة في العالم.. شاهد

e007404d-c8f2-4494-babc-b7b561322128_16x9_1200x676

أحلام تنشر صورة والدها الفنان الراحل في مرّة نادرة.. شاهد

أحلام

الموت يفجع الفنانة أحلام

أحلام

​​أحلام​ تنشر فيديو يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل