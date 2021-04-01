الفنانة أحلام تنشر صورة باطلالة جديدة.. شاهد

الوكيل الاخباري - لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بأحدث إطلالاتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وبدت فيها في غاية الأناقة والتألق حيث اختارت فستاناً باللون الزهري، وأضافت إليه أكسسوارات تجمع اللونين الأبيض البرّاق والزهري.



وأثارت هذه الاطلالة إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أن أحلام تزداد شباباً وتجدّداً مع مرور الوقت. وفيما أثنى الكثيرون على جمالها وأناقتها، ورأى آخرون أنها تشبه في بعض ملامحها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.



وحازت الصورة أكثر من 45 ألف إعجاب في ساعات قليلة بعد نشرها، علماً أن أحلام أرفقتها بالتعليق: "ربحت او بالأصح. حسيت ربحتك وانتهى ربحي".

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