السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 10:55 ص

الفنانة مايان السيد تستمتع بالصيف في زنجبار - فيديو

124103Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة المصرية الشابة، مايان السيد، على قضاء إجازتها الصيفية في جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا، بصحبة عدد من الأصدقاء. ونشرت مايان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الفيديوهات التي تكشف استمتاعها بالأجواء منذ وصولها للجزيرة.

حرصت الفنانة المصرية الشابة، مايان السيد، على قضاء إجازتها الصيفية في جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا، بصحبة عدد من الأصدقاء. ونشرت مايان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة من الفيديوهات التي تكشف استمتاعها بالأجواء منذ وصولها للجزيرة.

اضافة اعلان

 

 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sl-tdf-n-shyryn

أصالة نصري تدعم شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة

60ba3ce642360419c8236a5d

محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم في دبي! - فيديو

wael-sharf12-4-2018

وائل شرف يكشف سر لفة شال عكيد باب الحارة- فيديو

355411Image1-1180x677_d

أول مداخلة لها.. الفنانة شيرين تبكي على الهواء - فيديو

image

المحكمة تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

Exhaustion-1-350x178

محمد المجذوب يحتفل بزفافه بحضور زملائه الفنانين (فيديو)

أخبار متعلقة
News-P-588697-637553763702640849

لمى شريف تتخطى المليار مشاهدة