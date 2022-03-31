الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

ارتفاع مجموع حوالات العاملين في الخارج بأول شهرين من 2022

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

سوق السعودية تحافظ على مستوى 13 ألف نقطة

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الخميس، 31-03-2022 03:19 م

الموت يفجع الفنان علاء الزعبي - صورة

259852442_899400894113950_8828762950000492140_n (1)


الوكيل الإخباري - فجع الممثل السوري علاء الزعبي بوفاة والده أمس الأربعاء، ونعاه بكلمات مؤثرة عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

اضافة اعلان

 

ونشر الزعبي صورة تجمعه مع والده وأرفقها بتعليق: "برحيلك يا أبي بدأ يتلاشى ذلك الأمان الإستثنائي الذي كان يغمرني منذ طفولتي عندما تمسك يدي بيدك الدافئة.. كم سيكون الإعتياد على غيابك صعب.. رحمك الله يا حبيبي ياأبي.. انا لله وانا اليه راجعون.. ادعو له بالرحمة".

 

وحرص عدد كبير من متابعيه وزملائه بتقديم واجب العزاء له من بينهم الممثل تيم حسن الذي كتب عبر خاصية القصص المصورة: "الله يرحم الوالد الغالي ويصبرك علاء الحبيب تعازي لك وللعيلة البقاء لله".

 

 

 

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أمل-عرفة

أمل عرفة ستلعب بطولة عشارية شرف

33-71

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة

6210c0f642360416213b1629

رسالة غامضة من ياسمين صبري لجمهورها

_108370912_gettyimages-475677844-594x594

إليسا توضح تحضيرها أغنية باللغة الإنكليزية في ألبومها الجديد

ghHUR

موعد عرض مسلسل باب الحارة الجزء 12 الثاني عشر والقنوات الناقلة

0c61b26f-bf29-4a15-ae51-482384bd5dd9_16x9_1200x676

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة غامضة

أخبار متعلقة
0c61b26f-bf29-4a15-ae51-482384bd5dd9_16x9_1200x676

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة غامضة

_122329013_whatsubject

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم النابلسي يحصل على إجازة في أحكام تلاوة القرآن - صور

image

شاهد - حورية فرغلي تغضب على جارها وتتشاجر معه