الموت يفجع الفنان علاء الزعبي - صورة

الوكيل الإخباري - فجع الممثل السوري علاء الزعبي بوفاة والده أمس الأربعاء، ونعاه بكلمات مؤثرة عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر الزعبي صورة تجمعه مع والده وأرفقها بتعليق: "برحيلك يا أبي بدأ يتلاشى ذلك الأمان الإستثنائي الذي كان يغمرني منذ طفولتي عندما تمسك يدي بيدك الدافئة.. كم سيكون الإعتياد على غيابك صعب.. رحمك الله يا حبيبي ياأبي.. انا لله وانا اليه راجعون.. ادعو له بالرحمة".

وحرص عدد كبير من متابعيه وزملائه بتقديم واجب العزاء له من بينهم الممثل تيم حسن الذي كتب عبر خاصية القصص المصورة: "الله يرحم الوالد الغالي ويصبرك علاء الحبيب تعازي لك وللعيلة البقاء لله".

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