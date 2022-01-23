الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 01:37 م

بدرية أحمد تنقل الى المستشفى وتطلب الدعاء - فيديو

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الوكيل الإخباري - أقلقت الممثلة الامارتية بدرية أحمد متابعيها على حالتها الصحية، بعد أن نشرت فيديوهات لها من داخل المستشفى وطلبت من الجمهور الدعاء .

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وتعاني من مشاكل في التنفس ومن السعال المستمر، وهو ما جعل البعض يتكهن بإصابتها بفيروس كورونا، ولكنها نفت إصابتها بكورونا، وكشفت انها تعاني من عدوى بكتيرية على الرئة، مشيرة إلى أن تلك العدوى سببت ضرر في الجانب الأيسر من الرئة، وأن حالتها خطرة ولا تعرف طريقة علاج هذا المرض حتى الآن وتأمل ان تتحسن بأسرع وقت.

 

 

 

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