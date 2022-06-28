بعد العثور عليها جثة .. اخر ما كتبته الاعلامية شيماء جمال

الوكيل الإخباري-قام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الرد بالدعاء على بوست قد كتبته الاعلامية شيماء جمال أثناء إصابتها بفيروس كورونا.

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وكتبت:"حرارتي ٣٨.٩ وبترتفع بزيادة مهولة ولا بتنزل ربنا يستر هودع ولا ايه ياجدعان ".

وأضافت"لو كان حان وقتي أرجوا من كل واحد أنا كلمته أو زعلته أن يصفح عني لله و يشهد الله أنني لم أقصد الإهانة لأي شخص وإنما كنت أرد على فعل كل واحد صدر منه تجاهي، وليعلم جيدا أنني لم أتسبب له مثل ما تسبب لي ،ولكن هذه الدنيا زائلة لا محال لها من تفاصيل".



ودعت قائلة :"يارب اصفح عني وعن زلة لساني التي لم أقصد بها الإهانة لأحد من خلقك يارب أنت المطلع على كل شئ يارب اغفر لي ولأمة محمد ولخلقك أجمعين يارب حسن الخاتمة ياكريم".

صدى البلد

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