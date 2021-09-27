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الإثنين، 27-09-2021 12:03 م

بكلمات مؤثرة أيمن زيدان يتحدث عن مشوار حياته - صورة

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الوكيل الإخباري - وصف الممثل السوري أيمن زيدان مسيرة حياته بكلمات مؤثرة، مشيراً إلى أن مشوار الحياة متعب، إلا أن الإنسان قادر على تخطيه، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وعلق زيدان على صورة له نشره، وقد غزا الشيب رأسه قائلاً :"الأبيض غزا المفرق، والشيب ارتمى على الرأس المتعبة كغلالة من فضة، العمر هرب سريعاً كالملسوعِ من غدر الايام لاشيء تبقى من الأمس سوى وهمُ الحلم، نقتات منه بحذر كي نكمل ماتبقى من مشوار الحياة .. متعبٌ هو المشوار لكن قدرنا أن نكمله".

 


 

المصدر - الفن 

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