السبت 2025-05-03 01:52 ص
 

وفاة الشاب محمد عجاج.. منشور مؤثر قبل وفاته يهز مشاعر الأردنيين

الشاب محمد عجاج رحمه الله
الشاب محمد عجاج رحمه الله
 
الجمعة، 02-05-2025 11:05 م
الوكيل الإخباري- خيّم الحزن والأسى على منطقة البقعة، بعد الإعلان عن وفاة الشاب محمد عجاج، الذي وافته المنية بعد أيام قليلة من نشره منشورًا مؤثرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن إبراء ذمة ودعوة للمسامحة وكأنه كان يشعر بقرب الأجل.اضافة اعلان


الفقيد محمد، الذي عرف عنه حسن الخلق وطيب المعشر، كان محبوبًا من جميع أقرانه وأهالي منطقته، وقد نعاه المئات من أصدقائه وأحبائه على مواقع التواصل، مستذكرين أخلاقه وتواضعه، ومؤكدين أن وفاته كانت صدمة مؤلمة لكل من عرفه.

وفي منشوره الأخير، كتب محمد:"أشهد الله بأنني قد سامحت كل من خاصمني وكل من أساء إلي واغتابني وظلمني... فمن يحمل في قلبه لي خدوشاً قد أحدثتها له، فليخبرني بها ويسترد مظلمته أو يسامحني لوجه الله".

وأرفق منشوره بالآية الكريمة: "وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير"، ليصبح هذا النص، بعد أيام، وصيته الأخيرة التي هزّت قلوب الجميع.

رحل محمد، وبقيت كلماته نبراسًا في التسامح والتواضع، لتؤكد أن القلوب النقية لا تُنسى، وأن أثر الإنسان في الناس لا يُقاس بالسنين، بل بما يزرعه من محبة وصفاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحم الله محمد عجاج، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


Image1_52025223357812254665.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

طائرة إسرائيلية فوق منطقة قرب العاصمة السورية دمشق

عربي ودولي 4 إصابات بغارات إسرائيلية على سوريا

عمان - أرشيفية

الطقس زخات من الأمطار خلال الأيام القادمة في هذه المناطق

قطعة يُعتقد أنها مطابقة لـ"كوزموس-482". أرشيف ناسا التاريخي

منوعات عمرها 53 عامًا . رسالة من الحرب الباردة تسقط من السماء

تصاعد أعمدة الدخان عقب غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة

فلسطين شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الشاب محمد عجاج رحمه الله

أخبار محلية وفاة الشاب محمد عجاج.. منشور مؤثر قبل وفاته يهز مشاعر الأردنيين

عمود رماد بعد ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ "أرشيف"

منوعات وحش أعماق المحيط الهادئ يستيقظ.. علماء يحذرون

جنبلاط أكد للشرع على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

عربي ودولي خلال لقائه الشرع .. جنبلاط يدعو للتحقيق بأحداث جرمانا ويرفض التدخل الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة