الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025

إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025
إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار 2025
 
الخميس، 01-05-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-   انسجامًا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  - حفظه اللّه -  في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحقيقًا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وايماناُ من مجموعة المناصير بأهمية البحث العلمي والابتكار وتجسيداً لدور جمعية زياد المناصير في المسؤولية المجتمعية يسعدنا أن نعلن عن إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار. لتكون فرصة رائدة ومحفزة للابتكار لدى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأردنية، لتساهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع مستدامة تدعم رؤية التحديث الااقتصادي.
 
تتمثل أهداف الجائزة في تقدير ودعم الأبحاث العلمية المبتكرة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب والباحثين الأردنيين والمساهمة في التقدم بمختلف المجالات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأردنية والصناعة لتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع قابلة للتطبيق تترجم إلى فوائد مجتمعية ملموسة، مثل تحسين الأمن الغذائي والزراعة والتقنيات المستدامة والنمو الاقتصادي.
تم تحديد مجالات الجائزة وفقاً للاحتياجات الوطنية المدرجة في رؤية التحديث الاقتصادي وتشمل: الزراعة والأمن الغذائي، التعدين والصناعات التحويلية، المنتجات الكيميائية، خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات اللوجستية، النقل، التعليم والتدريب المهني، ريادة الأعمال والشركات الناشئة، البحث والتطوير، تحسين جودة الحياة. لتكون الدورة الأولى من الجائزة مختصة في مجال الأمن الغذائي والزراعة.
 
فئات الجائزة: تندرج تحت مظلة الجائزة ثلاث جوائز فرعية وهي:
1. جائزة المشروع المبتكر: لدعم الأفكار المبتكرة التي تسهم في تقديم حلول جديدة للتحديات الحالية، وتشجيع الشباب على تطوير مشاريع ريادية وابتكارات قادرة على تحقيق تأثير ايجابي. تستهدف هذه الجائزة الباحثين وطلاب الجامعات الذين يمتلكون أفكارًا إبداعية ، ورواد الأعمال الناشئين الذين يعملون على تأسيس مشاريع تعتمد على أفكار مبتكرة ضمن مراكز ابتكار الجامعات الأردنية. علماً بأن هذه الفئة تقسم الى جائزتين احداهما موجهة للباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية الأردنية والأخرى موجهة لطلاب الجامعات الأردنية قيمة كل منهما عشرة آلاف دينار أردني.
2. جائزة البحث العلمي التطبيقي: لدعم الأبحاث العلمية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة والاقتصاد. تستهدف هذه الجائزة الأكاديميين والباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية في الأردن. قيمة هذه الجائزة تبلغ خمسة وعشرون ألف دينار أردني.

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3. جائزة الباحث الأردني المؤثر: لتقدير الباحثين الأردنيين المتميزين الذين قدموا اسهامات علمية بارزة ساهمت في تحسين وتطوير المجتمع. تستهدف هذه الجائزة الأكاديميين والباحثين في مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية في الأردن. تبلغ قيمة هذه الجائزة خمسة آلاف دينار أردني.
 
لمزيد من التفاصيل حول الجائزة ومواعيد التقديم يرجى زيارة الموقع الالكتروني للجائزة ( www.zm-ria.com ) للاستفسارات يرجى التواصل من خلال البريد الالكتروني الرسمي للجائزة [email protected] )

 
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