تامر حسني يعلن موعد حفله الجديد في صيف جدة

الوكيل الإخباري - أعلن المطرب المصري تامر حسنى موعد عودته لموسم حفلات صيف جدة، واختار التحدث باللهجة الخليجية ليؤكد لجمهوره في المملكة العربية السعودية أن موعد حفله القادم سيكون يوم 13 أغسطس الجاري برعاية الهيئة العامة للترفيه، وكشف عن فتح باب حجز تذاكر الحفل منذ الأمس.



اضافة اعلان

تامر نشر بوستر الحفل عبر كل منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلا: أهلي و حبايب قلبي جماهير السعوديه الغاليين وحشتوني مررررررره مرررررره مستنيكوا في الحفله إن شاء الله.

يذكر أن تامر حسنى، طرح مؤخرا "ريمكس" لأحدث أغنياته "صعبة" والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.



المصدر - سيدتي



