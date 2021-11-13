تطورات الحالة الصحية للفنانة ​سهير البابلي

الوكيل الإخباري - كشف زوج ابنة الممثلة المصرية المعتزلة سهير البابلي، الدكتور رضا طعيمة، ان البابلي فتحت عينيها وبدأت تتحرك، وذلك بعد ان قرأ عليها الرقية الشرعية وقصائد من المدائح النبوية، وبدأت تنظر في كل الموجودين الذين كانوا في غرفتها بالعناية المركزة.

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وتابع: "هي إنسانة صاحبة رسالة انعكس عليها وهي نائمة، ولما فتحت بدأت تبصلنا بحالة من السلام، وكأن عينيها بتسلم علينا وبتطمننا عليها، والدكاترة والممرضات استغربوا من استجابتها، وهي بتحب اسم الودود، وكانت دائما تردده".

وأضاف :"سهير البابلي لم تُصَب بفيروس كورونا، ولكن حدثت بعض الاضطرابات في السكر، فتعرضت لغيبوبة دخلت على أثرها إلى المستشفى، وهي الآن تخضع للعلاج".

المصدر - الفن